Atelier techniques mixtes pour enfants et adolescents Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Atelier techniques mixtes pour enfants et adolescents Beaulieu-lès-Loches, 24 octobre 2022, Beaulieu-lès-Loches. Atelier techniques mixtes pour enfants et adolescents

2 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

2022-10-24 – 2022-10-25 Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire 50 EUR 50 100 Par Rebecca Moineau Tu adores dessiner, peindre, découvrir de nouvelles techniques… Rebecca te guidera dans la réalisation d’un grand tableau mêlant acrylique et pastel.

Réfléchis au sujet que tu aimerais réaliser. Un animal ? Ton personnage de dessin animé ou de BD préféré ? tu peux trouver une idée sur un livre, internet…

Rebecca te donnera tous les conseils pour donner vie ou réalité à ton projet. Techniques employées : dessin crayon, mise en place des aplats à la peinture acrylique, découverte du pastel sec (rehausse des couleurs, compréhension et installation des ombres et lumières…) Par Rebecca Moineau Tu adores dessiner, peindre, découvrir de nouvelles techniques… Rebecca te guidera dans la réalisation d’un grand tableau mêlant acrylique et pastel. contact.ruesdesarts@gmail.com http://www.rues-des-arts.fr/ Association Rues des arts

Beaulieu-lès-Loches

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Autres Lieu Beaulieu-lès-Loches Adresse 2 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Ville Beaulieu-lès-Loches lieuville Beaulieu-lès-Loches Departement Indre-et-Loire

Atelier techniques mixtes pour enfants et adolescents Beaulieu-lès-Loches 2022-10-24 was last modified: by Atelier techniques mixtes pour enfants et adolescents Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches 24 octobre 2022 2 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire