Atelier « techniques de teinture végétale » Epicerie Sans Fin Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Avec les plantes tinctoriales qu’elle cultive pour leurs semences, Marlène extrait aussi des teintures végétales. Elle vous propose de découvrir et de vous réapproprier un savoir-faire ancestral. Vous pourrez expérimenter différentes techniques (impression végétale, die and dye ou shibori…) et repartir avec vos réalisations faites sur des carrés de tissus. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 14:00:00

fin : 2024-02-08 16:00:00

Epicerie Sans Fin 2 rue Léon Bérard

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

