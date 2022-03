ATELIER – Techniques de recherches d’emploi Espace de quartier Eaux-Vives Genève Catégorie d’évènement: Genève

Espace de quartier Eaux-Vives, le lundi 7 mars à 09:00

Il existe des règles et outils simples et efficaces pour vous accompagner dans vos projets. Grâce à cette formation, vous apprendrez à identifier les différents canaux, les offres d’emploi adéquates, à reconnaître les niches et aurez en mains les outils et les techniques de recherches d’emploi nécessaires pour interpeller un recruteur lors de l’envoi de votre candidature. Maximisez vos chances de réussite grâce à notre atelier ! [CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE](https://thrive-association.ch/techniques-de-recherches-demploi/)

Atelier gratuit. Vous avez la possibilité de faire un don via notre formulaire d’inscription.

Comment envoyer une candidature qui accroche ? Quels outils utiliser ? Comment s'organiser ? Où chercher ? Autant de questions sans réponses ? Cet atelier vous est destiné ! Espace de quartier Eaux-Vives Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T09:00:00 2022-03-07T11:00:00

