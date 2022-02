ATELIER TECHNIQUE VOCALE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

ATELIER TECHNIQUE VOCALE Le Mans, 5 mars 2022, Le Mans. L'élastique à musique 14 Rue du Père Mersenne Le Mans

2022-03-05 10:00:00 – 2022-03-05 18:00:00 L'élastique à musique 14 Rue du Père Mersenne

Le Mans Sarthe EUR 25 40 Cet atelier a pour objectif, d'une part de conscientiser ou de consolider des bases techniques pour chanter plus librement, et d'autre part de développer son écoute à travers un travail musical collectif. Que vous soyez chanteur.euse lead de votre groupe, ou que vous pratiquiez des chœurs, vous ressortirez de cette journée avec plein de pistes de progression. Maîtriser son corps pour chanter en chœur – Animé par Dorothée Doyer, autrice, compositrice, interprète.

