Atelier technique Mars • Films en commun, 18 mars 2023, Montbard Montbard.

5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Montbard Cote-d’Or

2023-03-18 10:00:00 – 2023-03-18 17:30:00

EUR 0 0 Cette petite école buissonnière de cinéma pour les 14-25 ans, unique en France, est lauréate de l’appel à projet national création en partage de l’association Passeurs d’images. Soutenu également par le Ministère de la Culture, le CNC et en partenariat avec Frmjc Bourgogne Franche Comte et le Ciné Cité – Le Phenix. Elle propose aux jeunes du Montbardois et de l’Auxois de réaliser des films collectivement, accompagnés par Clément Schneider et l’équipe de la MJC André Malraux.

Un atelier pour apprendre les bases des techniques de cinéma avec des vrai·es pro et passionné·es ; de découvrir un autre cinéma (et vidéo d’art), celui qui sort des sentiers battus pour participer à la fois d’un art critique et accessible à tous·tes !

Samedi 18 mars, Etienne de France (artiste, vidéaste ):

– 10h -12h30, séance technique MJC :

“Réalité et fiction au cinéma”

Un travail d’écriture, de scénario (sous forme de petits textes), de storyboard (sous forme de dessins sur photos) pour explorer des courts récits et des imaginaires possibles.

– 14h30-17h30, ciné-club au cinéma Le Phénix :

” Punishment Park ” de Peter Watkins

mjc.montbard@gmail.com +33 3 80 92 12 31 http://www.mjc-montbard.fr/

