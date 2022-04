ATELIER TECHNIQUE : LES BASES DU MIX EN AUTOPRODUCTION Le Mans, 14 mai 2022, Le Mans.

ATELIER TECHNIQUE : LES BASES DU MIX EN AUTOPRODUCTION Le Silo 27 Rue François Monnier Le Mans

2022-05-14 – 2022-05-14 Le Silo 27 Rue François Monnier

Le Mans Sarthe

EUR 25 40 uelles précautions prendre dès la prise de son ? Comment gérer les niveaux, la spatialisation, la compression, l’équalisation, ou les effets … La chaîne du son a ses règles et ses codes et pourtant, outre les compétences techniques, l’oreille reste l’unique juge, et c’est bien votre instinct artistique qui doit primer.

Cet atelier aura donc pour but de partager les notions essentielles du mix sur la base de vos propres maquettes et de l’expérience de Jean-Paul Gonnod qui a commencé en tant que technicien de studio pour NTM, Keziah Jones, Ophélie Winter ou Compay Segundo.

Prérequis : maîtriser l’environnement MAO (Logic, Pro Tools, Ableton, …), venir en possession d’une maquette, ou d’une pré-roduction, équipement : ordinateur portable, casque, carte son.

Public : musicien.ne.s travaillant en autoproduction, ingénieurs / techniciens son.

Organiser son home studio, puis composer, c’est bien. Mais apprendre à bien faire sonner son mix c’est mieux !

https://superforma.fr/agenda/atelier-technique-les-bases-du-mix-en-autoproduction

uelles précautions prendre dès la prise de son ? Comment gérer les niveaux, la spatialisation, la compression, l’équalisation, ou les effets … La chaîne du son a ses règles et ses codes et pourtant, outre les compétences techniques, l’oreille reste l’unique juge, et c’est bien votre instinct artistique qui doit primer.

Cet atelier aura donc pour but de partager les notions essentielles du mix sur la base de vos propres maquettes et de l’expérience de Jean-Paul Gonnod qui a commencé en tant que technicien de studio pour NTM, Keziah Jones, Ophélie Winter ou Compay Segundo.

Prérequis : maîtriser l’environnement MAO (Logic, Pro Tools, Ableton, …), venir en possession d’une maquette, ou d’une pré-roduction, équipement : ordinateur portable, casque, carte son.

Public : musicien.ne.s travaillant en autoproduction, ingénieurs / techniciens son.

Le Silo 27 Rue François Monnier Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-07 par