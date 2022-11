Atelier technique de cinéma • MJC Montbard Montbard Catégories d’évènement: 21500

21500 Montbard EUR 14 19 Samedi 19 novembre, avec Pierre Walter (cheffe opératrice, étalonneuse) : – 9h30-12h30, séance technique :

« Comment la lumière fait-elle récit au cinéma ? » : Couleur, texture, contraste, mouvement ; quelles lumières pour quelles émotions ? À la recherche d’une grammaire cinématographique par la lumière. » – 14h30-17h00, ciné-club patrimoine au cinéma Le Phénix Montbard : Projection du film » Trois couleurs, bleu » de Krzysztof Kieslowski / introduction et échanges avec la salle à l’issue. Les jeunes de 14-25 inscrits aux ateliers du matin ou globalement sur films en commun auront la séance payée (la séance au cinéma étant par ailleurs ouverte à tous·tes). Conditions et inscriptions :

TARIFS : adhésion MJC (-de 18 ans : 14€ / +de 18 : 19€)

Les séances ciné-club au ciné ou à la MJC sont ouvertes à tous·tes (au-delà des jeunes).

INSCRIPTIONS : 03.80.92.12.31 / mjc.montbard@gmail.com Pour en savoir plus sur le projet c’est ici : https://www.mjc-montbard.fr/projets/films-en-commun mjc.montbard@gmail.com +33 3 80 92 12 31 http://www.mjc-montbard.fr/ Montbard

