Atelier tea bag art par Marie Chardin Salle des fêtes de Salesches, 27 octobre 2021, Salesches. Atelier tea bag art par Marie Chardin

Salle des fêtes de Salesches, le mercredi 27 octobre à 09:30

En 5 mots, Marie Chardin c’est : Matériel, Animation, Réalisation, Imagination et Emerveillement. Bienvenue dans l’imaginaire de Marie où vous dévoilerez votre esprit créatif !

GRATUIT / Sur réservation

A partir de 12 ans / Adultes Salle des fêtes de Salesches Salesches Salesches Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T09:30:00 2021-10-27T10:30:00

