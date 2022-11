Vernissage 10.115.328 / Soirée 10 ans Atelier Tchikebe (2 Bd Duverger) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Vernissage 10.115.328 / Soirée 10 ans Atelier Tchikebe (2 Bd Duverger), 25 novembre 2022, Marseille. Vernissage 10.115.328 / Soirée 10 ans Vendredi 25 novembre, 18h00 Atelier Tchikebe (2 Bd Duverger) ♫♫♫ Atelier Tchikebe (2 Bd Duverger) 13002 Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Pour fêter ses 10 ans, TCHIKEBE vous invite à un vernissage festif le vendredi 25 novembre 2022 dans ses locaux au 2bis rue Duverger à Marseille.

10 ans, 115 artistes invités, 328 œuvres éditées, l’occasion de (re)découvrir une partie des sérigraphies produites sur nos presses depuis 2009 accompagnées de quelques inédits produits pour l’occasion.

Le vernissage sera suivi d’une fête de 21h à 04h avec aux manettes les ami.e.s qui ont rythmé les soirées organisées dans nos ateliers successifs (line-up en cours).

Aux manettes :

– Why Pink ? (dj set)

– Pola Soa (set arabo-afro-weshgro)

– Beun’s (set jusqu’au bout de la nuit)

– Confipop (micromusic / 8bit)

Aux assiettes :

– Philippe Ivanez & Nadia Lagati (Les Jnoun / #aposto13007) :

Burger joue de bœuf ultra confite

Foccacia farcie aux légumes confits

A la tireuse :

– Boissons Soiffe (@boissons.soiffe)

Avec les estampes de :

Ignasi Aballi / Taysir Batniji / Pierre Belouin / Damien Berthier / Rémi Bragard / Frédéric Clavère / Delphine Coindet / Claire Dantzer / John Deneuve / Monsieur Moo & Louise Drubigny / Jean-Baptiste Ganne / Anne-Valérie Gasc / Gethan & Myles / Chourouk Hriech / Carlos Kusnir / Arnaud Labelle-Rojoux / Nicolas Lachambre / Bertrand Lacombe / Laurent Lacotte / Claude Lévêque / Myriam Mechita / Baptiste Meyniel / Olivier Mosset / Damien Béguet Microclimat / Anita Molinero / Jean-Luc Moulène / Tania Mouraud / ORLAN / Nathalie du Pasquier / Bruno Peinado / Berdaguer & Péjus / Frank Perrin / Nicolas Pincemin / Gilles Pourtier / Emmanuel Régent / Christian Robert-Tissot / Karine Rougier / Jean-Baptiste Sauvage / Lionel Scoccimaro / Yann Serandour / Jeanne Susplugas / Michèle Sylvander / Gérard Traquandi / Jacques Villeglé / The Wa / Raphaël Zarka / …

