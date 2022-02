ATELIER « TCHATCHE & SCIENCES » PAR L’ASSOCIATION KIMIYO Portiragnes Portiragnes Catégories d’évènement: Hérault

Portiragnes Hérault Portiragnes Discussion ouverte autour d’un thème scientifique, le jardin écologique.

Ces ateliers ont pour objectif de créer des liens entre le monde de la recherche et les citoyens dans le domaine de la Culture Scientifique. Avec une approche d’éveil à la curiosité, et le souhait de susciter des questionnements sur des sujets de société.

Tout public à partir de 12 ans. Venez discuter autour d’un thème scientifique , le jardin écologique.

Tout public à partir de 12 ans.
Contact: accueil.mediatheque@ville-portiragnes.fr +33 4 67 09 99 48

