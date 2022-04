ATELIER “TCHATCHE AVEC TON CORPS” Château-Gontier-sur-Mayenne, 4 mai 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

ATELIER “TCHATCHE AVEC TON CORPS” Château-Gontier 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-05-04 – 2022-05-04 Château-Gontier 4 bis Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

« Tchatche » est un spectacle de danse contemporaine interprété par des danseurs hip hop.

L’atelier proposé par la compagnie étant donné aborde et mixe ces deux univers. L’atelier de danse contemporaine favorise la conscience du mouvement et la connexion entre les participants. La créativité de chacun est invitée à se révéler dans le groupe avec des consignes à la fois ludiques et exigeantes. La découverte du hip hop est amenée par la transmission d’une matière chorégraphique en lien avec la musique. Peu à peu, des pas simples se laissent apprivoiser et nous mènent vers la maitrise du rythme. Armé de ces ingrédients nous espérons surtout que chacun aura à cœur d’essayer sa propre recette ! Atelier à destination des enfants de 8 à 12 ans.

Nombre de places limité, sur inscription. Cet atelier s’adresse en priorité aux enfants assistant au spectacle « Tchatche ».

Atelier “Tchatche avec ton corps” mené par la compagnie étantdonné.

« Tchatche » est un spectacle de danse contemporaine interprété par des danseurs hip hop.

L’atelier proposé par la compagnie étant donné aborde et mixe ces deux univers. L’atelier de danse contemporaine favorise la conscience du mouvement et la connexion entre les participants. La créativité de chacun est invitée à se révéler dans le groupe avec des consignes à la fois ludiques et exigeantes. La découverte du hip hop est amenée par la transmission d’une matière chorégraphique en lien avec la musique. Peu à peu, des pas simples se laissent apprivoiser et nous mènent vers la maitrise du rythme. Armé de ces ingrédients nous espérons surtout que chacun aura à cœur d’essayer sa propre recette ! Atelier à destination des enfants de 8 à 12 ans.

Nombre de places limité, sur inscription. Cet atelier s’adresse en priorité aux enfants assistant au spectacle « Tchatche ».

Château-Gontier 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-04-05 par