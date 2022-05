ATELIER TAWASHI Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Wervicq-Sud Catégories d’évènement: Nord

Wervicq-Sud

ATELIER TAWASHI Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, 11 mai 2022, Wervicq-Sud. ATELIER TAWASHI

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, le mercredi 11 mai à 14:00

La médiathèque participe au Forum [“Mieux vaut prévenir que guérir”](https://www.wervicq-sud.com/actualite/forum-mieux-vaut-prevenir-que-guerir/). A cette occasion, les médiathécaires proposent à tous un atelier pour créer des tawashis. Pensez à ramener vos chaussettes usées et/ou orphelines.

Sans inscription

Fabrication de tawashi, éponge écologique et économique Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wervicq-Sud Autres Lieu Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Adresse 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Ville Wervicq-Sud lieuville Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Wervicq-Sud Departement Nord

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Wervicq-Sud Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wervicq-sud/

ATELIER TAWASHI Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 2022-05-11 was last modified: by ATELIER TAWASHI Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 11 mai 2022 Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Wervicq-Sud Wervicq-Sud

Wervicq-Sud Nord