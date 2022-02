Atelier Tawashi Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Atelier Tawashi ————— ### Le 27 FÉVR. à 14:30 Maison de l’Environnement 66 rue de la Division du Général Leclerc Arcueil Des éponges faites de tissus recyclés vous connaissez ? Chaussettes, collants en laine, sweat, t-shirts : ils sont tâchés, déchirés ou dépareillés ? Ne les jetez surtout pas, conservez-les pour en faire des éponges tawashi. Grâce à cette technique de tissage spéciale, vous participez à la réduction des déchets au quotidien. A partir de 6 ans Proposé par la maison de l’environnement Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

