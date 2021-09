Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Atelier Tawashi et pochettes Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Atelier Tawashi et pochettes Vic-en-Bigorre, 29 septembre 2021, Vic-en-Bigorre. Atelier Tawashi et pochettes 2021-09-29 – 2021-09-29 Rivière Bleue 65 Chemin de la Grande Prairie

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Parce qu’il est essentiel d’agir ensemble et que les déchets sont au cœur de l’impact de nos modes de vie sur l’environnement, l’association Artpiculture, Les Z’Héros Déchets et le SYMAT organisent la 2ème édition du Festival Zéro Déchet 65 du 29 septembre au samedi 2 octobre 2021. Venez découvrir des solutions pour réduire vos déchets au quotidien : de l’évènement sportif à l’évènement culturel en passant par différents ateliers ou des ramassages de déchets, expérimentez en toute convivialité. L’association Rivière Bleue 65 vous propose la création de pochettes mais aussi de tawashi, ce terme vient du Japon et signifie littéralement “lavette à vaisselle”. Un tawashi est une éponge réalisée à la main à partir de fils recyclés (chutes de tissus, tee-shirts, collants, chaussettes) ou de fils de coton ou synthétiques. Les tawashis peuvent être fabriqués de plusieurs façons : au tricot, au crochet ou encore par tissage. Le tawashi est lavable et a une durée de vie supérieure aux éponges classiques. C’est cela qui en fait un produit écologique ! Il est d’ailleurs recommandé dans le cadre du mouvement zéro déchet d’utiliser ce type d’éponges à la maison.

Il a en plus l’avantage de sécher rapidement, ce qui limite la prolifération des bactéries dans l’éponge. Jauge limitée, inscription obligatoire par mail.

Dans le cadre du Festival Zéro Déchet 65. oceane.sobral29@gmail.com Parce qu’il est essentiel d’agir ensemble et que les déchets sont au cœur de l’impact de nos modes de vie sur l’environnement, l’association Artpiculture, Les Z’Héros Déchets et le SYMAT organisent la 2ème édition du Festival Zéro Déchet 65 du 29 septembre au samedi 2 octobre 2021. Venez découvrir des solutions pour réduire vos déchets au quotidien : de l’évènement sportif à l’évènement culturel en passant par différents ateliers ou des ramassages de déchets, expérimentez en toute convivialité. dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Autres Lieu Vic-en-Bigorre Adresse Rivière Bleue 65 Chemin de la Grande Prairie Ville Vic-en-Bigorre lieuville 55.17071#-118.78844