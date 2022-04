Atelier tatouage : la Bretagne dans la peau Musée de Bretagne – Les Champs Libres, 14 mai 2022 20:00, Rennes.

Nuit des musées Atelier tatouage : la Bretagne dans la peau Musée de Bretagne – Les Champs Libres Samedi 14 mai, 20h00 En continu et gratuit dans la limite des quantités disponibles.

Envie de tatouer votre celtitude et votre amour pour la Bretagne sur votre peau, mais sans douleur et de façon temporaire ? C’est possible avec Amélie, de La Bretagne dans la peau, qui vous propose de choisir parmi 4 tatouages éphémères, dont 3 créés spécialement pour l’exposition Celtique?

Atelier en continu.

Les Champs Libres regroupent le musée de Bretagne, la bibliothèque de Rennes métropole et l’Espace des sciences.

http://www.leschampslibres.fr

Continuous and free within the limits of available quantities. Saturday 14 May, 20:00

The Free Fields group(include) the museum of Brittany, the library(bookcase) of Rennes metropolis and the Space of sciences. motor impairment;hearing impairment

¿Quieres tatuar tu celtitud y tu amor por Bretaña en tu piel, pero sin dolor y de manera temporal? ¿Es posible con Amelie, de La Bretagne dans la peau, que le propone elegir entre 4 tatuajes efímeros, 3 de los cuales creados especialmente para la exposición Celta? Curso práctico en curso.

Continuo y gratuito dentro de los límites de las cantidades disponibles. Sábado 14 mayo, 20:00

10 cours des alliés 35000 Rennes 35000 Rennes Bretagne