Atelier tatouage : la Bretagne dans la peau Musée de Bretagne – Les Champs Libres, 14 mai 2022, Rennes.

Atelier tatouage : la Bretagne dans la peau

Musée de Bretagne – Les Champs Libres, le samedi 14 mai à 20:00

Envie de tatouer votre celtitude et votre amour pour la Bretagne sur votre peau, mais sans douleur et de façon temporaire ? C’est possible avec Amélie, de La Bretagne dans la peau, qui vous propose de choisir parmi 4 tatouages éphémères, dont 3 créés spécialement pour l’exposition Celtique? Atelier en continu.

En continu et gratuit dans la limite des quantités disponibles.

Musée de Bretagne – Les Champs Libres 10 cours des alliés 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T22:00:00