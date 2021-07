St malo de guersac Port de Rozé 44550 St malo de guersac Loire-Atlantique, ST MALO DE GUERSAC Atelier Tataki Zome Port de Rozé 44550 St malo de guersac St malo de guersac

Cette activité utilise la technique des feuilles frappées, d'origine japonaise, afin de créer des empreintes de végétaux sur du tissu. Elle participe à la connaissance des plantes et permet de repérer les essences contenant le plus de tanins. L'activité commence par une mini balade qui permet la collecte de végétaux dans le respect de l'environnement. Puis à l'aide d'un maillet, on imprime la feuille sur le tissu. Un superbe visuel se dessine alors comme par magie…

