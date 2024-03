Atelier Tataki-zomé Nibelle, samedi 31 août 2024.

Atelier Tataki-zomé Nibelle Loiret

Le tataki-zomé, du japonais marteler (tataki) et teindre (zomé), est une technique d’impression végétale qui permet de teindre un tissu grâce aux tanins et sucs des végétaux. Venez découvrir la technique en choisissant les plantes qui vous plaisent dans nos jardins et repartez avec votre tissu. Vous pouvez aussi ramener un t-shirt ou un torchon pour le personnaliser.

Quota min 5, max 14

A partir de 6 ans

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 16:00:00

fin : 2024-08-31

1 Route Boiscommun

Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire contact@grandpithiverais.fr

