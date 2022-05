Atelier : Tataki zomé (Impression naturelle sur textile)

2022-09-28 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-28 16:00:00 16:00:00 Cet art, venu du Japon, consiste à marteler sur un tissu des végétaux (fleurs, feuilles) pour obtenir une impression végétale. Cette technique est accessible aux petits comme aux grands. Grâce à l’aide des jardiniers, venez choisir, cueillir et confectionner vos propres impressions sur tissu selon votre inspiration. Le mercredi 28 septembre de 14h à 16h – Rendez-vous à l’Alvéole 13.

