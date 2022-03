Atelier – Tarte au citron meringuée Dossenheim-sur-Zinsel Dossenheim-sur-Zinsel Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dossenheim-sur-Zinsel

Atelier – Tarte au citron meringuée Dossenheim-sur-Zinsel, 19 mars 2022, Dossenheim-sur-Zinsel. Atelier – Tarte au citron meringuée Dossenheim-sur-Zinsel

2022-03-19 – 2022-03-19

Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin Dossenheim-sur-Zinsel EUR Réalisation d’une tarte au citron meringuée. Astuces et coup de main pour réaliser son fond de tarte, sa crème au citron et sa meringue. Les ateliers sont animés par Christian Boistelle, maître boulanger, pâtissier, confiseur.

Les participants mettent la main à la pâte pour l’élaboration de la recette et emportent leur réalisation à la fin de la séance. INFOS PRATIQUES : – L’atelier peut accueillir 8 à 10 personnes maximum. Il sera reporté si le nombre de participants minimum de 8 n’est pas atteint.

– Des ateliers personnalisés sur demande peuvent s’ajouter au calendrier à partir de 6 participants.

– L’inscription ne sera valide qu’une fois le règlement effectué.

– Un participant peut annuler sa participation jusqu’à 10 jours avant la date de l’atelier et sera remboursé.

– Si l’annulation a lieu après le délai d’annulation, le paiement reste dû. Inscriptions et renseignements au Moulin, par téléphone 03.88.70.01.67 ou par email : moulin@burggraf-becker.fr Réalisation d’une tarte au citron meringuée. Astuces et coup de main pour réaliser son fond de tarte, sa crème au citron et sa meringue. +33 3 88 70 01 67 Réalisation d’une tarte au citron meringuée. Astuces et coup de main pour réaliser son fond de tarte, sa crème au citron et sa meringue. Les ateliers sont animés par Christian Boistelle, maître boulanger, pâtissier, confiseur.

Les participants mettent la main à la pâte pour l’élaboration de la recette et emportent leur réalisation à la fin de la séance. INFOS PRATIQUES : – L’atelier peut accueillir 8 à 10 personnes maximum. Il sera reporté si le nombre de participants minimum de 8 n’est pas atteint.

– Des ateliers personnalisés sur demande peuvent s’ajouter au calendrier à partir de 6 participants.

– L’inscription ne sera valide qu’une fois le règlement effectué.

– Un participant peut annuler sa participation jusqu’à 10 jours avant la date de l’atelier et sera remboursé.

– Si l’annulation a lieu après le délai d’annulation, le paiement reste dû. Inscriptions et renseignements au Moulin, par téléphone 03.88.70.01.67 ou par email : moulin@burggraf-becker.fr Dossenheim-sur-Zinsel

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Dossenheim-sur-Zinsel Autres Lieu Dossenheim-sur-Zinsel Adresse Ville Dossenheim-sur-Zinsel lieuville Dossenheim-sur-Zinsel Departement Bas-Rhin

Atelier – Tarte au citron meringuée Dossenheim-sur-Zinsel 2022-03-19 was last modified: by Atelier – Tarte au citron meringuée Dossenheim-sur-Zinsel Dossenheim-sur-Zinsel 19 mars 2022 Bas-Rhin Dossenheim-sur-Zinsel

Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin