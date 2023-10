« Écologie : pourquoi pas chez moi ? » : consultation gratuite d’architectes de l’association Architectes & Particuliers ! Atelier Tarkett Paris, 13 octobre 2023, Paris.

« Écologie : pourquoi pas chez moi ? » : consultation gratuite d’architectes de l’association Architectes & Particuliers ! 13 et 14 octobre Atelier Tarkett Entrée libre

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture qui se tiendront du vendredi 13 au dimanche 15 octobre 2023 avec pour thème national « Architecture et transition écologique », l’association Architectes & Particuliers (A&P) organise des consultations avec ses membres en parallèle de son exposition intitulée « Dans les coulisses de votre projet ».

L’association A&P regroupe plus de 175 architectes inscrits à l’ordre des architectes (CNOA) dont la spécialité est de travailler pour des clients particuliers.

Les membres de l’association Architectes & Particuliers sont des spécialistes de l’habitat. Qu’ils travaillent depuis 10, 20, 30 ans pour le particulier ou qu’ils débutent dans cette commande, leur méthode de travail leur permet de répondre aux situations les plus complexes et de gérer l’ensemble de l’opération avec les acteurs de la construction. Les JNA sont une occasion unique pour les particuliers de rencontrer les architectes dans leur agence, celle de confrères ou ailleurs.

Ecologie : pourquoi pas chez moi ?

À l’occasion des JNA venez rencontrer un architecte et lui parler de vos projets ! Ces consultations de 20 minutes sont totalement gratuites et sans engagement, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller, que ce soit pour des travaux de rénovation, d’aménagement intérieur ou de construction neuve.

Les consultations sont organisées du showroom du magasin Tarkett, dans le Marais. Vous pourrez également profiter de l’exposition.

Exposition et consultation d’architectes à Paris et en région.

Atelier Tarkett 43 rue de Saintonge 75003 Paris

