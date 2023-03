Tapissier à l’honneur ! atelier tapissier décorateur Salbris Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Salbris

Tapissier à l’honneur ! atelier tapissier décorateur, 1 avril 2023, Salbris. Tapissier à l’honneur ! 1 et 2 avril atelier tapissier décorateur Portes-ouvertes :

Découverte du métier, démonstration de savoir-faire, découverte des techniques, les matières premières employées, découverte de l’outillage, les fournitures traditionnelles, les styles de sièges.

La couture et la confection de rideaux, coussins….

Présentation des tissus d’ameublement, les différents éditeurs, les choix de tissus employés.

Formation et parcours professionnel, compétences.

L’artisanat : valeurs défendues, diplômes, installation du professionnel.

Spécialités de la profession, qualités requises. atelier tapissier décorateur 7, rue du général Giraud 4130à Salbris Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0661811407 »}, {« type »: « email », « value »: « mercierelisa@yahoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://instagram.com/elisa_atelier_tapissier?igshid=YmMyMTA2M2Y= »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T20:00:00+02:00 tapissier métier d’art EMC

Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Salbris Autres Lieu atelier tapissier décorateur Adresse 7, rue du général Giraud 4130à Salbris Ville Salbris Departement Loir-et-Cher Lieu Ville atelier tapissier décorateur Salbris

atelier tapissier décorateur Salbris Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salbris/

Tapissier à l’honneur ! atelier tapissier décorateur 2023-04-01 was last modified: by Tapissier à l’honneur ! atelier tapissier décorateur atelier tapissier décorateur 1 avril 2023 atelier tapissier décorateur Salbris Salbris

Salbris Loir-et-Cher