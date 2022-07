Atelier tango Moliets-et-Maa, 11 août 2022, Moliets-et-Maa.

Atelier tango

2022-08-11 19:00:00 – 2022-08-11 20:00:00

EUR Laissez-vous séduire par cette danse qui est le tango argentin. Une des danses les plus raffinées du monde dans laquelle le langage et la joie du corps sont authentiques.

Cette danse pleine de subtilités qui vous fera découvrir dans le langage et la joie du corps, une forme d’expression profonde et authentique.

Vous recherchez un événement raffiné ? Découvrez dans un cadre idyllique cet événement de danse avec l’un des meilleurs professeurs de la région.

+33 6 73 71 49 57

