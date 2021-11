Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Atelier « Tampons Maisons » pour les 6-9 ans Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Du pavillon à la longère, en passant par l’immeuble parisien, imaginer un village tout entier ou la banlieue d’une métropole : un seul objectif : construire des maisons ! ———- Elisa géhin est née en 1984 dans les TrèsHautesVosges. Passée par l’école Estienne, puis les arts décoratifs de Strasbourg, elle vit maintenant quelque part dans Paris. Elle travaille pour l’édition et la presse jeunesse, organise des ateliers avec des enfants, le jeudi et les autres jours de la semaine bien souvent. De 2 à 101 ans Elisa Géhin vous propose des ateliers à mener en tandem ! A lire : Maisons Maison, éditions Thierry Magnier, avril 2016. Ça va pas la tête avec Bernard Duisit, éditions Hélium, octobre 2014 www.elisagehin.fr

