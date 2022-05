Atelier Tambour Debout

Atelier Tambour Debout, 22 mai 2022, . Atelier Tambour Debout

2022-05-22 – 2022-05-22 Tambour méditatif, cet atelier travaille plusieurs champs de connexion, de cohésion, de relaxation..

«Depuis des millénaire le tambour est l’instrument de communication, d’annonce, de célébration.. Venez reprendre le contrôle de votre contact avec le sol, sentir le rythme, la vibration du son que vous produisez,

bougez en rythme, gardez le rythme, respirer en rythme ; tel est le principe du tambour battant issu de divers techniques de jeu plus ou moins anciennes, adaptées.»

Durée : 45min

