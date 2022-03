Atelier Taille en vert Val en Vignes, 11 juin 2022, Val en Vignes.

Atelier Taille en vert À la Forge Fleurie Val en Vignes Val en Vignes

2022-06-11 14:00:00 – 2022-06-11 17:30:00 À la Forge Fleurie Val en Vignes

Val en Vignes Deux-Sèvres

EUR La saison de la taille des verts, et des fruitiers à pépins arrive…. En compagnie des Croqueurs de Pommes et de Roger Biardeau, venez partagez un moment d’échange à la Forge Fleurie.

Atelier gratuit et ouvert à tous.

+33 5 49 67 02 40

La Forge Fleurie

dernière mise à jour : 2022-02-26 par