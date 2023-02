Atelier taille en vert d’arbres fruitiers La Crèche Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Atelier taille en vert d’arbres fruitiers, 24 juin 2023, La Crèche . Atelier taille en vert d’arbres fruitiers Jardin Aide en Crèchois La Crèche Deux-Sevres

2023-06-24 – 2023-06-24 La Crèche

Deux-Sevres Atelier de taille en vert d’arbres fruitiers animé l’Association des Croqueurs de Pommes

Cet atelier est ouvert au public et gratuit.

+33 6 82 22 86 33

