Atelier taille douce Rosporden, samedi 17 février 2024.

Atelier taille douce Rosporden Finistère

Cyclo-farm vous donne rendez-vous au Verger Social Club/Kerminy pour un atelier “taille douce” animé par Olivier Heinry suivi d’une présentation de la “Plantothèque”, un projet artistique de Mérovée Dubois.

Olivier est passionné par les fruitiers et la préservation des variétés anciennes. Il propose un temps de transmission, d’échange et de pratique de la taille douce. La taille douce des arbres fruitiers respecte le port naturel de l’arbre, permet une mise à fruit plus rapide et un meilleur état de santé.

Sur réservation au 06 24 63 41 03 ou via le formulaire en ligne sur le site internet .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-17

à l’entrée de Kerminy

Rosporden 29140 Finistère Bretagne

L’événement Atelier taille douce Rosporden a été mis à jour le 2024-02-03 par OTC CCA