Atelier taille des fruitiers à pépins Val en Vignes, samedi 2 mars 2024.

Atelier taille des fruitiers à pépins Val en Vignes Deux-Sèvres

Participez à une démonstration des croqueurs de pommes et apprenez comment tailler vos arbres fruitiers. Explication, démonstration de greffes et taille. Venez avec votre sécateur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-03-02 17:00:00

1 rue de la Forge Fleurie

Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine croqueurs79@gmail.com

L’événement Atelier taille des fruitiers à pépins Val en Vignes a été mis à jour le 2024-02-22 par Maison du Thouarsais