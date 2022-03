Atelier taille des fruitiers à pépins Val en Vignes, 5 mars 2022, Val en Vignes.

Atelier taille des fruitiers à pépins Val en Vignes

2022-03-05 – 2022-03-05

Val en Vignes Deux-Sèvres Val en Vignes

EUR Participez à une démonstration des croqueurs de pommes et apprenez comment tailler vos arbres fruitiers. À 10h explication et démonstration de greffes et à 14h30 place à la taille. Venez avec votre sécateur.

Maison du Thouarsais

Val en Vignes

dernière mise à jour : 2022-02-23 par