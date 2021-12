Val-du-Layon Val-du-Layon Maine-et-Loire, Val-du-Layon ATELIER TAILLE DE VIGNE – FOOD ANGERS Val-du-Layon Val-du-Layon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

2022-02-05 09:00:00 – 2022-02-05 11:00:00

Val-du-Layon Maine-et-Loire Val-du-Layon Maine-et-Loire EUR 6 Découvrez la taille de vigne en compagnie d'un vigneron ! Tout commence par une initiation aux techniques de taille en toute convivialité, autour d'un petit-déjeuner. Parce qu'un bon vin, ça commence par une bonne taille, vous partirez ensuite dans les vignes du Musée pour vous exercer. Puis, place à la dégustation pour terminer cette matinée en beauté ! contact@musee-vigne-vin-anjou.fr +33 2 41 78 42 75 http://www.musee-vigne-vin-anjou.fr/

