Atelier taille de treilles de vignes
Val en Vignes
12 mars 2022

Participez à la démonstration d'Hervé, viticulteur et apprenez comment tailler les treilles de vos vignes : la technique, le moment propice ou encore les bienfaits de la taille de treilles n'auront plus de secret pour vous.

