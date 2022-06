ATELIER TAILLE DE PIERRE Loir en Vallée Loir en Vallée Catégories d’évènement: Loir en Vallée

Sarthe Loir en Vallée EUR 5 RDV à 14h30 Massette et ciseau en main, les enfants deviennent tailleurs de pierre le temps d’un après-midi et repartent avec leur œuvre après avoir partagé un goûter ! Infos pratiques :

Les adultes qui le souhaitent pourront faire la visite de la cave Lelais. Les adultes accompagnés d’un enfant peuvent faire toute l’activité ! À partir de 7 ans. Tarif unique : 5 €. Nombre de places limité. Prévoir une tenue adaptée. RDV : au domaine viticole Lelais, 41 route de Poncé – 72340 Ruillé-sur-Loir. +33 2 43 38 16 83 https://pays-valleeduloir.fr/ RDV à 14h30 Massette et ciseau en main, les enfants deviennent tailleurs de pierre le temps d’un après-midi et repartent avec leur œuvre après avoir partagé un goûter ! Infos pratiques :

