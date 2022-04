Atelier taille de pierre

2022-07-19 – 2022-07-19 Remontez le temps en famille, avec Julie ou Florentin qui vous dévoilera les petits secrets de l’abbaye lors d’une visite ludique. Puis place à la sculpture !

A l’atelier taille de pierre, les enfants et leurs parents réalisent chacun une sculpture avec les mêmes outils qu’au Moyen Age, dans un bloc de matériau tendre imitant la pierre. Un atelier pédagogique pour découvrir la taille de la pierre.

Les mardis 05 & 19 juillet, 02 & 16 août 2022 de 14h30 À 16h00.

Tarif unique : 8€ Visite guidée ludique et Initiation à la taille de pierre, à partir de 7 ans. Sur réservation au 02 33 60 58 98 (nombre de places limité).

Départ à 14h30 : 3/4 d’heure de visite et 3/4 d’heure d’atelier.

