Atelier Taille de petits fruits, arbres et arbustes Royère-de-Vassivière, mercredi 13 mars 2024.

Découvrir et pratiquer une taille douce, bien lunée, en fonction de vos envies et curiosités. N’hésitez pas à apporter vos outils en tout genre (gants, sécateurs, scies, etc).

L’occasion de découvrir l’association, nos jardins et peut-être voir germer

des idées de leur aménagement et utilisations futures

Repas partagé le midi / Atelier à participation libre

Inscriptions à contact@plateaux-limousins.org ou au 0555647053 .

Début : 2024-03-13 10:00:00

fin : 2024-03-13 17:00:00

Le villard

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@plateaux-limousins.org

