Atelier taille d’arbre à définir Chantepie, dimanche 10 mars 2024.

Atelier taille d’arbre organisé par le collectif les Fol’épis et animé par l’association Tous au vergers ! Apprendre à tailler ses fruitiers pour un maximum de récoltes. Dimanche 10 mars, 10h00 à définir Inscription obligatoire (adhésion au collectif 5€ + prix libre)

Atelier taille d’arbre animée par l’association Tous au vergers !

En une journée, nous nous formerons à la taille des arbres et arbustes fruitiers, qu’ils soient de plein vent ou en espalier. Cela nous permettra de prendre soin des arbres sur les îlots fruitiers, mais également chez nous, si nous en avons.

Deux temps sont prévus :

10h-12h pour la partie théorique.

14h-17h pour la partie pratique, taille de 3 types d’arbres différents sur un des îlots fruitiers

Sur le temps du midi, nous vous proposons de nous retrouver autour d’une table en mode “auberge espagnole”, pour échanger et nous rencontrer.

Aucun pré-requis n’est nécessaire, l’atelier est tous niveaux.

Attention cet atelier est limité à 10 personnes maximum.

Inscription obligatoire (adhésion au collectif 5€ + prix libre)

Le collectif les Fol’épis regroupe des cantepienn·es soucieux·ses de vivre au cœur d’une ville saine et habitable durablement pour l’ensemble des vivants. Il a pour but de favorsier la transition écologique et citoyenne de Chantepie.

Plus d’infos sur www.collectif-lesfolepis.org

à définir chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne

