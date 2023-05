Atelier Tai Chi au Jardin : la respiration Catégorie d’Évènement: île de France Atelier Tai Chi au Jardin : la respiration, 3 juin 2023, . Le samedi 03 juin 2023

de 11h00 à 12h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Ecouter son corps, apprendre à respirer : atelier sur la respiration avec Eric Gonzalez, enseignant aux Quatre Piliers Jardin de l’Aqueduc : http://jardin-aqueduc.fr/informations-pratiques/plan-dacces/ Contact : 01 45 89 55 47 bibliotheque.glaciere@paris.fr

