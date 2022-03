ATELIER TAI CHI ADULTE AUX ORPELLIÈRES Sérignan, 13 avril 2022, Sérignan.

ATELIER TAI CHI ADULTE AUX ORPELLIÈRES Sérignan

2022-04-13 16:00:00 – 2022-04-13 17:00:00

Sérignan Hérault

La Voie du TaiJi vous propose de découvrir la pratique du Tai Chi.

A l’origine, le Tai Chi Chuan est un art martial chinois. Mais il est aussi une science de l’énergie et de contrôle de soi, une technique de bien-être, une forme de méditation dynamique.

Le pratiquer consiste à effectuer avec douceur et précision un ensemble de mouvements continus, amples et circulaires associés à une respiration profonde et naturelle, qui respectent et améliorent la physiologie.

Réservation et inscription à l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

