ATELIER TACTILE, LES INSECTES AUX DRÔLES DE TÊTES (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) Toulouse, 28 avril 2022, Toulouse. ATELIER TACTILE, LES INSECTES AUX DRÔLES DE TÊTES (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 35 Allées Jules Guesde Toulouse

2022-04-28 10:30:00 – 2022-04-28 11:30:00 MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 35 Allées Jules Guesde

Toulouse Haute-Garonne EUR A l’aide d’une maquette « géante » découvrez les accessoires des différents insectes qui nous entourent dans la nature et leurs rôles si important dans notre environnement.

Dans le cadre des journées nationales Tourisme & handicap 2022, le Muséum d'Histoire Naturelle propose, a l'attention de tout public dès 7 ans et pour tout public en situation de handicap visuel, une visite d'1 heure, incluse dans le billet d'entrée. museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr +33 5 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr/accessibilite

Inscription à l'accueil dans la limite des places disponibles.

