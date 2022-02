Atelier tactile: découverte des insectes aux drôles de têtes Museum centre-ville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Atelier tactile: découverte des insectes aux drôles de têtes ———————————————————— ### A partir de 7 ans A l’aide d’une maquette « géante » découvrez les accessoires des différents insectes qui nous entourent dans la nature et leurs rôles si important dans notre environnement. **Cette visite est accessible au public en situation de handicap visuel.** Inscription uniquement pour les publics en situation de handicap [museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr) _Crédit photo : © Christian Nitard_ A partir de 7 ans, découvrez les accessoires des différents insectes et leurs rôles .. Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

