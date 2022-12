Atelier tablettes jeunesse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le mercredi 18 janvier 2023

de 16h00 à 17h00

. gratuit Inscriptions à partir du dimanche 18 décembre auprès des bibliothécaires ou sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar Tu veux découvrir de nouvelles applications de jeux sur tablettes ? Cet atelier est fait pour toi ! 1 fois tous les 2 mois retrouve nous pour tester une application jeu : puzzle, aventure, sciences, et bien d’autres encore ! 1 heure pour avancer un maximum dans l’application et pourquoi pas te donner envie de la télécharger chez toi ! Pour cette séance nous découvrirons Homo machina, une aventure captivante au sein des rouages du corps humain pour en apprendre plus sur les mécanismes de cette incroyable machine ! Mercredi 18 janvier 2023 de 16h à 17h Salle d’animation (niveau +1) À partir de 8 ans Sur inscription à partir du 18 décembre, sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar

ou auprès des bibliothécaires Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

