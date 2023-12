Atelier tablettes jeunesse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 17 janvier 2024 16:00, Paris.

Inscriptions à partir du 16 décembre auprès des bibliothécaires ou sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Tu veux découvrir de nouvelles applications de jeux sur

tablettes ? Cet atelier est fait pour toi !

1 fois tous les 2 mois retrouves-nous pour tester une application jeu : puzzle, aventure, sciences, et bien d’autres encore ! 1 heure pour avancer un maximum dans l’application et pourquoi pas te donner envie de la télécharger chez toi !

Lors de cette séance nous découvrirons The unstoppables. Pour sauver son chien d’aveugle, Tofu, qui vient d’être enlevé par un mystérieux voleur, Mélissa sera aidée de ses amis Achim, Jan et Mai. Chacun présentant une différence qui limite ses actions, l’entraide sera le mot d’ordre de cette aventure ! A toi de jouer pour résoudre les casse-têtes qui se présenteront à toi et sauver Tofu !

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d'Alleray 75015 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

