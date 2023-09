Atelier tablettes jeunesse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 22 novembre 2023, Paris.

.Public enfants. A partir de 7 ans. gratuit

Inscriptions à partir du 21 octobre auprès des bibliothécaires ou sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Tu veux découvrir de nouvelles applications de jeux sur

tablettes ? Cet atelier est fait pour toi !

1 fois tous les 2 mois retrouves-nous pour tester une application jeu : puzzle, aventure, sciences, et bien d’autres encore ! 1 heure pour avancer un maximum dans l’application et pourquoi pas te donner envie de la télécharger chez toi !

Pour cette séance nous découvrirons Tengami. Plonges dans les pages d‘un livre pop-up et embarques pour un voyage à travers un Japon de contes et légendes. Plies et fais glisser les éléments de papier pour résoudre les énigmes et découvrir les secrets de cet univers envoûtant.

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Médiathèque Marguerite Yourcenar Atelier tablettes jeunesse