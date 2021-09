Vieux Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Calvados, Vieux Atelier tabletterie : fabriquez votre épingle à cheveux en os Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

L’artisanat de l’os était très répandu à l’époque romaine, notamment pour la réalisation de nombreux objets de la vie quotidienne, dont les épingles à cheveux qui étaient utilisées pour décorer et maintenir les coiffures sophistiquées des romaines. Découvrez les gestes de cet artisanat, et réalisez votre épingle à cheveux sur un tour à os. **EN PRATIQUE :** Durée : 1h30 Tarif : 10€ pour les adultes, 7€ pour les enfants de moins de 15 ans. **À partir de 8 ans.** **RÉSERVATION OBLIGATOIRE :** [**[https://www.weezevent.com/atelioer-tabletterie-2021](https://www.weezevent.com/atelioer-tabletterie-2021)**](https://www.weezevent.com/atelioer-tabletterie-2021)

Inscription obligatoire. 10€/adulte, 7€/enfant de moins de 15 ans.

Réalisez votre épingle à cheveux sur un tour à os. Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

2021-10-24T10:30:00 2021-10-24T12:00:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T15:30:00;2021-10-24T16:00:00 2021-10-24T17:30:00

