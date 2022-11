Atelier tables rondes à la mairie Paris centre Mairie Paris Centre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier tables rondes à la mairie Paris centre Mairie Paris Centre, 1 décembre 2022, Paris. Le jeudi 01 décembre 2022

de 18h30 à 20h30

. gratuit

Participez au jeu de rôles organisé par la mairie de Paris Centre : plusieurs thématiques du Plan Climat seront traitées afin de relever les enjeux et objectifs de la transition écologique ! En 2022, la Ville de Paris engage la révision du Plan Climat dans un triple objectif : plus vite, plus local, plus juste. Tout en maintenant le cap de la neutralité carbone, d’un territoire 100 % EnR et adapté aux changements climatiques en 2050. Ces ateliers permettent de discuter des freins et surtout des actions à mettre en place pour remplir le triple objectif que s’est donné Paris ! Les informations complémentaires seront disponibles sous peu. En attendant, rendez-vous sur le site de la mairie Paris Centre ! Mairie Paris Centre 2 rue Eugene Spuller 75003 Paris Contact : https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/participez-a-la-concertation-sur-la-revision-du-plan-climat-parisien-22444 https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/participez-a-la-concertation-sur-la-revision-du-plan-climat-parisien-22444

DTEC

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie Paris Centre Adresse 2 rue Eugene Spuller Ville Paris lieuville Mairie Paris Centre Paris Departement Paris

Mairie Paris Centre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier tables rondes à la mairie Paris centre Mairie Paris Centre 2022-12-01 was last modified: by Atelier tables rondes à la mairie Paris centre Mairie Paris Centre Mairie Paris Centre 1 décembre 2022 Mairie Paris Centre Paris Paris

Paris Paris