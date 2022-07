Atelier tableaux d’été

Atelier tableaux d’été, 20 juillet 2022, . Atelier tableaux d’été



2022-07-20 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-20 16:30:00 16:30:00 Avec Valérie Guérillon

Valérie vous propose d’utiliser le collage, le dessin et la peinture afin de créer votre tableau d’été. Tout public – accompagné pour les moins de 8 ans

Sur inscription Avec Valérie Guérillon

