2022-10-25 10:00:00 – 2022-10-25 EUR Cinéma jeune public Atelier « Table Mash-Up » Mardi 25 octobre à 10h au Méliès à Melle La Table Mash-Up est un outil ludique et interactif qui permet de s’initier simplement au montage vidéo et sonore. Pas d’ordinateur (visible), pas de technique à apprendre : il suffit simplement de poser les images sur la Table Mash-Up et laisser les mains des apprentis-monteurs guider leur créativité. Jauge max : 14 enfants

Dès 8 ans

Atelier gratuit – durée 2h Inscriptions : 05 49 29 15 83 / lemelies.melle@orange.fr

dernière mise à jour : 2022-10-11

