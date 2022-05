Atelier Table Mash-Up avec le Méliès Melle, 22 mai 2022, Melle.

EUR Atelier Table Mash-Up nDimanche 22 mai à 14h à Melle Venez créer votre propre film et découvrir le secrets du montage grâce à cette table de mixage vidéo-musicale ludique et intuitive ! La table Mash-Up permet de mélanger en direct des extraits vidéos, des musiques, des bruitages et même d’enregistrer des doublages des voix, le tout par le biais de simples cartes, d’un micro et d’un table interactive en verre. Le film est instantané ! Entrée gratuite – durée 1h30 nJauge limitée à 10 personnes nÀ partir de 9 ans nRéservations au 05 49 29 15 83

+33 5 49 29 15 83

