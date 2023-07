CONCERT « Amahji » LIVE à l’atelier Szendy Stephane: une soirée Reggae new roots français! le 27 Juillet à patir de 19 H fin de concert JAM Atelier Szendy Stephane Coubisou, 27 juillet 2023, Coubisou.

CONCERT « Amahji » LIVE à l’atelier Szendy Stephane: une soirée Reggae new roots français! le 27 Juillet à patir de 19 H fin de concert JAM Jeudi 27 juillet, 19h00 Atelier Szendy Stephane Concert 10€ pour les musiciens, repas sur reservation et boissons payé en direct aux producteurs

CONCERT « Amahji » LIVE RESTAURATION SUR PLACE SUR RESERVATION

« Amahji » LIVE

Une soirée reggae new roots le jeudi 27 Juillet à 19 H Ne ratez pas cette soirée avec Amahji qui est une artiste multiple, chanteuse, auteure, compositrice et interprète. Elle fait ses premiers pas dans l’underground de la capitale. Son univers musical est forgé par les freestyles en jam session, les sound systems et les voyages. Le reggae roots, qu’il soit jamaïcain ou anglais, l’a beaucoup influencée, en particulier des artistes tels que Peter Tosh ou Hollie Cook. Fortement engagée pour l’égalité et la justice, Amahji délivre des messages forts dans lesquels différentes émotions s’entremêlent. Alliant la révolte et la méditation, elle exige que le « One Love » et l’égalité des droits s’appliquent aux femmes, elle accompagne les hommes vers une masculinité plus humanisée (ou plus viable?) et chante la magie de la nature avec passion. En 2022, elle rencontre son backing band Yonaté. Ensemble, ils combinent leurs énergies pour créer un set live aux couleurs roots&dub à partir des compositions d’Amahji, puis passent en studio d’enregistrement. Elle s’apprête maintenant à partager son premier EP et entame une série de concerts pour le présenter au public.

Toutes les infos sur le lien facebook envents:

extrait music Amahji

Atelier Szendy Stephane 513 route de Labarthe 12190 Coubisou 12190 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0664456359 »}] [{« link »: « https://fb.me/e/4htt6tdcR »}, {« data »: {« author »: « Amahji », « cache_age »: 86400, « description »: « So happy to share with you ‘Mama Queen’, the first single extract from « Amahji » EP that will be out soon ?nu2728 This song is to give thanks and honor to the great Mother Nature ?nAvailable on every plateforms: https://bfan.link/mama-queennnFollow Amahji : nFacebook: https://www.facebook.com/amahjimusic/nInstagram: https://www.instagram.com/amahji.music/nYoutube channel: https://youtube.com/@AmahjinBooking : amahji.contact@gmail.comnnAuthor : Olivia Szendy aka AmahjinComposers : Amahji, Hugo-Alexandre Pernot, Adrien BolkonnBass & Guitars: Hugo-Alexandre PernotnKeyboards: Adrien BolkonDrums & trombons: Fabrice ThompsonnSaxophon & flutes: u00c9ric GaultiernAdditionals percussions: Nidy B. RaelinirinannCo-produced : Olivia Szendy – Adrien Bolko – Hugo-Alexandre Pernot nRecording : Hugo-Alexandre Pernot & Adrien BolkonMix : Hugo-Alexandre PernotnMastering : Climax MasteringnArtwork : Olivia SzendynnVideo : TimaginnAppearing in the video : Nidy B. RaelinirinannPromo : Musical Impact musical.impact@hotmail.comnnFormat : Digital & CD », « type »: « video », « title »: « Amahji – Mama Queen (Official Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/NDG2wRwnptk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=NDG2wRwnptk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCRPF8S0ZJxDEpoCqw97ClrQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/NDG2wRwnptk »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T19:00:00+02:00 – 2023-07-27T23:59:00+02:00

2023-07-27T19:00:00+02:00 – 2023-07-27T23:59:00+02:00

concert reggaenewroots

Szendy Stephane