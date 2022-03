Atelier synthétiseur modulaire avec Raph Eqko au Musée numérique Maison Folie Moulins, 5 mars 2022, Lille.

du samedi 5 mars au dimanche 6 mars à Maison Folie Moulins

[ ATELIER : création collective ] **Bain de son collectif (à partir de 7 ans )** Raphaël Foulon, plus connu sous le nom Raph Eqko, est artiste vidéo et chercheur. Il conçoit ses propres outils de création visuelle et explore des formes d’expression variées telles que la génération algorithmique, le live-cinem**)**a et le larsen multimédia. Il animera l’atelier : **” BAIN DE SON COLLECTIF “‘, ouvert à tous à partir de 7 ans,** **le samedi 5 et dimanche 6 mars à 15h au Musée Numérique.** Un premier temps sera consacré à la découverte des sonorités et du fonctionnement du synthétiseur modulaire. La seconde partie de l’atelier sera une invitation à créer un bain de son collectif. Cet atelier ludique permettra aux petits, comme aux grands, de s’initier à la synthèse sonore grâce à des interfaces faciles à prendre en main. _4 places disponibles._ **_Pour réserver :_** [**_[mfmoulins@mairie-lille.fr](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr)_**](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr)

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord



